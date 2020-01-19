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Nestlé потратит более $2 млрд на эко-упаковку для еды и запустит венчурный фонд

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Производитель продуктов питания, косметики и лекарств Nestlé собирается проинвестировать во вторичное использование пластика для упаковки еды. На проект будет направлено более 2 млрд швейцарских франков (более $2 млрд). Об этом компания сообщила на своем официальном сайте.

Nestlé потратит более $2 млрд на эко-упаковку для еды и запустит венчурный фонд

Nestlé напомнила о своих планах сделать 100% своей упаковки пригодной для вторичной переработки к 2025 году. К этому времени компания собирается вложить 1,5 миллиарда франков (более $1,5 млрд по курсу) в сбор более 2 миллионов тонн пластика.

Также будет продолжен эксперимент по упаковке еды в тару, сделанную из вторсырья, и по замене более устойчивыми вариантами, такими как бумажные соломинки.

Кроме того, Nestlé запустит венчурный фонд на 250 миллионов франков (более $250 млн по курсу), который будет вкладываться в стартапы, работающие с GreenTech.

Ранее в этом году Samsung представил экологичную упаковку, из которой можно сделать мебель.

Фото: Craig Russell / Shutterstock

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30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

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