Производитель продуктов питания, косметики и лекарств Nestlé собирается проинвестировать во вторичное использование пластика для упаковки еды. На проект будет направлено более 2 млрд швейцарских франков (более $2 млрд). Об этом компания сообщила на своем официальном сайте.

Nestlé потратит более $2 млрд на эко-упаковку для еды и запустит венчурный фонд