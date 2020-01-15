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Samsung представил упаковку, из которой можно сделать мебель

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Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Производитель техники Samsung Electronics создал упаковку для своих товаров Eco-Package. Ее можно не выкидывать, а использовать как материал для мебели. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Samsung.

Samsung представил упаковку, из которой можно сделать мебель

Как сообщается, в Eco-Package будут поставляться интерьерные телевизоры The Serif. На коробке будет QR-код с инструкциями по сборке мебели — тумбочки, подставки для журналов, домика для кошки.

В Samsung заявляют, что их упаковка экологически безопасна, поскольку с 2019 г. в компании применяют переработанные пластик и бумагу, а также возобновляемые материалы.

Согласно исследованиям Агентства по охране окружающей среды США (АООС США), около 95% произведенных картонных коробок выбрасывается сразу после однократного использования.

Больше о том, как компании заботятся об экологии читайте в материале Rusbase.

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