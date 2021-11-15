Четверть российских компаний откажутся от удаленки после улучшения ковид–ситуации — исследование

Четверть российских компаний полностью откажутся от удаленки после улучшения ковид–ситуации, показало исследование. Тем временем, в Роспотребнадзоре сообщили, что в России впервые за два месяца снизился уровень заболеваемости коронавирусом.

Исследование об отношении представителей бизнеса в России к удаленному режиму работы провели в «Работа.ру». В нем приняли участие более 1 тыс. респондентов из всех регионов страны.

45% опрошенных рассказали, что в их компании только 10% сотрудников работают в удаленном режиме. Гораздо менее участников исследования сообщили, что на данный момент их штат состоит на 75% из сотрудников, работающих на удаленке.

Почти половина опрошенных работодателей (48%) планируют вернуть на работу в

офисы всех удаленных сотрудников после улучшения эпидемиологической ситуации. Из тех, кто планирует вернуть на работу в офисе всех сотрудников, 27% опрошенных представителей бизнеса намерены полностью отказаться от дистанционного формата занятости работников, говорится в результатах исследования.

В России впервые за два месяца снизился уровень заболеваемости коронавирусом, сообщили в Роспотребнадзоре. По словам главы ведомства Анны Поповой, после нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября заболеваемость по стране снизилась на 2%.

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