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После двух провальных кварталов Netflix удалось увеличить число подписчиков

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Стриминговый сервис Netflix отчитался об итогах работы в третьем квартале 2022 года. Выручка компании составила $7,9 млрд, что всего на 5,9% больше, чем годом ранее, операционная прибыль — $1,5 млрд против прошлогодних $1,8 млрд, чистая прибыль — $1,4 млрд против $1,5 млрд годом ранее.

После двух провальных кварталов Netflix удалось увеличить число подписчиков

После двух провальных кварталов Netflix удалось увеличить число новых подписчиков до 2,4 млн, хотя стриминговый сервис рассчитывал на 1 млн. 

Больше половины новых пользователей приходится на жителей Азиатско-Тихоокеанского региона (Россию Netflix туда не относит), меньше всего — на США и Канаду.

Самые успешные проекты сервиса за отчетный период — новый сезон сериала «Очень странные дела» и экранизация комиксов Нила Геймана «Песочный человек»

На четвертый квартал компания прогнозирует $7,8 млрд выручки, что менее чем на 1% превышает показатели аналогичного периода 2021 года. Стриминг объясняет такие прогнозы в первую очередь укреплением курса доллара по отношению к другим валютам, что отрицательно сказывается на ее финансовых показателях. Это связано с тем, что 60% всех поступлений сервиса идут не из США, а расходы при этом осущетвляются в долларах.

В России Netflix официально перестал работать с конца мая. Компания могла сделать это раньше, но ждала, пока у российских пользователей истекут сроки платных подписок.

В конце апреля группа российских пользователей Netflix подала на него в суд с требованием восстановить доступ к контенту, который компания приостановила в связи с военной операцией на Украине.

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Из-за приостановки деятельности на территории РФ Netflix лишилась значительной части подписчиков, информацию о чем отразила в квартальном финансовом отчете. Он разочаровал инвесторов – акции Netflix рухнули на 37% за один день и потянули вниз весь фондовый рынок стриминговых сервисов.

Фото на обложке: Elliott Cowand Jr / Shutterstock

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