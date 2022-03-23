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Netflix удалил свое приложение из App Store и Google Play в России

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В России из App Store и Google Play пропало приложение Netflix. Название сервиса не отображается в магазинах при вводе. 

Netflix удалил свое приложение из App Store и Google Play в России

Компания удалила его по собственному решению, заметил «Коммерсантъ».

Netflix c 6 марта приостановил свою деятельность в России. Компания также заморозила производство оригинальных российских сериалов. До этого стриминговый сервис убрал из сетки вещания 20 российских телеканалов, хотя показывать их он должен по закону.

После введения санкций США в ответ на начало военной операции России на Украине многие российские пользователи столкнулись с проблемами с оплатой подписки на сервис банковскими картами, а также с регистрацией новых аккаунтов с помощью карт российских банков.

Фото на обложке: XanderSt / Shutterstock

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