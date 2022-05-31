Netflix введет дополнительную плату за шеринг аккаунтов

Netflix, который со вчерашнего дня официально не работает в России, введет дополнительную плату за шеринг аккаунтов. Введение штрафов за передачу пароля от своего аккаунта другим пользователям уже тестируют в нескольких странах.
Шеринг аккаунтов Netflix станет платным. Об этом сообщил Business Insider.
Стриминговый сервис уже тестирует нововведение в Коста-Рике, Чили и Перу. За передачу данных своего аккаунта другим пользователям с клиентов Netflix берут по $2,99 в месяц за каждого человека, который пользуется аккаунтом.
Некоторые пользователи из стран, в которых тестируется функция, недовольны ее функционалом. Netflix разрешает пользоваться одним аккаунтом в пределах одного домохозяйства, но пользователи сетуют на то, что сервис не всегда считает членов семьи членами домохозяйства.
С 30 мая Netflix официально не работает в России, но ее жители продолжают пользоваться сервисом через VPN. В начале мая стало известно, что Netflix введет рекламу в поток стримингового сервиса раньше запланированного срока, а именно в 2023 году.
Фото на обложке: sitthiphong /
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31 мая 2022
31 мая 2022