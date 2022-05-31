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Netflix введет дополнительную плату за шеринг аккаунтов

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Netflix, который со вчерашнего дня официально не работает в России, введет дополнительную плату за шеринг аккаунтов. Введение штрафов за передачу пароля от своего аккаунта другим пользователям уже тестируют в нескольких странах.

Netflix введет дополнительную плату за шеринг аккаунтов

Шеринг аккаунтов Netflix станет платным. Об этом сообщил Business Insider.

Стриминговый сервис уже тестирует нововведение в Коста-Рике, Чили и Перу. За передачу данных своего аккаунта другим пользователям с клиентов Netflix берут по $2,99 в месяц за каждого человека, который пользуется аккаунтом.

Некоторые пользователи из стран, в которых тестируется функция, недовольны ее функционалом. Netflix разрешает пользоваться одним аккаунтом в пределах одного домохозяйства, но пользователи сетуют на то, что сервис не всегда считает членов семьи членами домохозяйства.

С 30 мая Netflix официально не работает в России, но ее жители продолжают пользоваться сервисом через VPN. В начале мая стало известно, что Netflix введет рекламу в поток стримингового сервиса раньше запланированного срока, а именно в 2023 году.

Фото на обложке: sitthiphong / Shutterstock

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