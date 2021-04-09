Neuralink научил обезьяну играть в видеоигры

Стартап Neuralink, одним из инвесторов которого является основатель Tesla и SpaceX Илон Макс, опубликовал видео на YouTube, на котором макака играет в виртуальный пинг-понг силой мысли.

9-летней макаке по имени Пейджер вживили 2 чипа в мозг. За их счёт обезьяна могла взаимодействовать с компьютером, параллельно получая через специальную трубочку банановый смузи.

«Нейроны в этой области мозга регулируют свою деятельность на основании запланированных движений лап. Например, одни могут проявить активность, когда он двигает лапой вверх, другие - когда он двигает ей вправо. Записывая показатели многих нейронов и передавая их активность расшифровывающему алгоритму, мы можем предсказывать действия, которые Пейджер намеревается осуществить, в реальном времени», — рассказал закадровый голос.

Сначала макака играла джойстиком, а компьютер запоминал, какие сигналы мозга отвечают соответствующим движениям руки. После этого джойстик отключили, а потом и вовсе убрали — обезьяна продолжала играть как ни в чем не бывало за счёт силы мысли.

«Одна из вещей, которые Neuralink позволяет делать Пейджеру, - играть в его любимую видеоигру Pong. Чтобы контролировать ракетку в правом углу экрана, Пейджер просто думает о том, чтобы сдвинуть свою лапу вверх или вниз. Мы полностью убрали джойстик... Как видите, Пейджер невероятно хорош в игре в ментальный Pong», — хвастаются разработчики.