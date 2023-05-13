Половина работодателей уверена в исчезновении некоторых профессий из-за развития нейросетей — опрос

Половина российских работодателей уверена в исчезновении некоторых профессий из-за распространения нейросетей, показало исследование. С внедрением ИИ на рынке появится множество новых технологичных стартапов, но потребность во отдельных специальностях значительно уменьшится – больше других пострадают копирайтеры, дизайнеры и переводчики.

Исследование среди российских работодателей о последствиях внедрения нейросетей в рабочий процесс провели специалисты сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор». В опросе участвовали около 300 работодателей из всех регионов России.

Половина опрошенных уверена, что внедрение нейросетей приведет к появлению на рынке новых специальностей, основной задачей которых будет управление ИИ. В то же время 47% респондентов считают, что с развитием нейросетей некоторые профессии со временем исчезнут.

7 из 10 работодателей допускают влияние нейросетей на рынок труда в части сокращения потребности в специалистах, которые занимаются монотонным трудом. Больше других, по мнению респондентов, от внедрения ИИ пострадают копирайтеры, дизайнеры и лингвисты-переводчики.

Умение работать с ИИ и нейросетями повысит рыночную стоимость услуг специалистов, а обученные кадры в будущем будут стоить дороже, полагают опрошенные.

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