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Xiaomi сообщила о создании новых аккумуляторов для лучшей работы смартфонов

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Китайская Xiaomi анонсировала создание новой технологии для увеличения автономности смартфонов. Разработчикам удалось уменьшить на 10% размер аккумуляторов.

Xiaomi сообщила о создании новых аккумуляторов для лучшей работы смартфонов

Решение позволит использовать более плотные батареи при том же объеме и увеличить время автономной работы на 100 минут, сообщается в техноблоге Gizmochina.

В основе разработки – увеличение содержания кремния в три раза. Специалистам удалось достичь экономии объема за счет нового расположения управляющей платы. Теперь она находится под углом 90 градусов, что значительно экономит место.

В сообщении говорится, что новые аккумуляторы станут безопаснее за счет дополнительного чипа. Он будет анализировать расход энергии в реальном времени с учетом уникальных алгоритмов. Кроме того, будет отслеживаться ночная зарядка и определяться перегрев – при распознавании значительного нагрева зарядка может полностью прекращаться.

Массовое производство новых аккумуляторов начнется во второй половине следующего года, а готовые устройства с этими батареями могут появятся к концу 2022 года.

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Фото на обложке: Unsplash, Xiaomi

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