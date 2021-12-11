Xiaomi сообщила о создании новых аккумуляторов для лучшей работы смартфонов

Решение позволит использовать более плотные батареи при том же объеме и увеличить время автономной работы на 100 минут, сообщается в техноблоге Gizmochina.

В основе разработки – увеличение содержания кремния в три раза. Специалистам удалось достичь экономии объема за счет нового расположения управляющей платы. Теперь она находится под углом 90 градусов, что значительно экономит место.

В сообщении говорится, что новые аккумуляторы станут безопаснее за счет дополнительного чипа. Он будет анализировать расход энергии в реальном времени с учетом уникальных алгоритмов. Кроме того, будет отслеживаться ночная зарядка и определяться перегрев – при распознавании значительного нагрева зарядка может полностью прекращаться.

Массовое производство новых аккумуляторов начнется во второй половине следующего года, а готовые устройства с этими батареями могут появятся к концу 2022 года.

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Фото на обложке: Unsplash, Xiaomi