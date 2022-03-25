Google запустит новый домен .CHANNEL

Google запускает новый домен. Регистрация в общем домене верхнего уровня .CHANNEL начнется 29 марта. Компания как владелец доменной зоны будет получать оплату с каждой регистрации и продления домена, что является выигрышным ходом с коммерческой точки зрения, считают эксперты.

О запуске нового домена корпорацией Google рассказали в Координационном центре доменов рунета.

По сообщению центра, регистрация в общем домене верхнего уровня .CHANNEL начнется 29 марта. До 2 мая продлится период, когда регистрация доменных имен будет доступна только по приглашению самой Google. Со 2 мая начнется ограниченная регистрация желающих.

Для регистрации домена претенденту потребуется подать заявку и зарегистрироваться на специальной платформе Google. Компания рассмотрит предложение и примет решение о регистрации имени.

В правилах регистрации .CHANNEL указано, что домен предназначен для создателей контента и издателей, которые могут размещать на нем сайты с различными товарами, а также использовать его для выстраивания отношений с аудиторией и дальнейшей монетизации.

Google в данном случае выступает как регистратура или владелец доменной зоны, который получает оплату с каждой регистрации или продления домена, пояснил менеджер по продуктам регистратора доменов и хостинг-провайдера REG.RU Антон Бобков.

«Вероятно компания решила, что чем менее строгими будут правила использования зоны, тем больше пользователей смогут зарегистрировать здесь адреса (в первой версии правил регистрации .Channel получить домен могли только владельцы YouTube-каналов, позже это правило убрали). Очевидно, что с коммерческой точки зрения это более выигрышный ход», – отметил Бобков.

Бобков добавил, что .CHANNEL станет девятой запущенной зоной Google после .Day, .App, .Dev, .How, .Page, .New, .Soy и .みんな (“.everyone” в переводе с японского).

Google подала заявку на домен .CHANNEL 10 лет назад, но планировала использовать его как закрытый. Домен был делегирован компании в сентябре 2014 года, уточнили в Координационном центре доменов рунета.

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