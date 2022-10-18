Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Apple представила iPad и iPad Pro нового поколения

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Apple представила iPad и iPad Pro нового поколения. Планшеты получили более эргономичный дизайн и мощную «начинку». Из «младшей» модели убрали разъем для наушников, а «старшую» оснастили новым чипом M2.

Apple представила iPad и iPad Pro нового поколения

Вместо фирменного порта типа Lightning на iPad установили USB-C. Также с планшета убрали разъем для наушников и кнопку Home – сканер отпечатков пальцев теперь размещен на кнопке питания. Устройство оснастили процессором A14 Bionic, фронтальную камеру на 12 Мп, позволяющую делать снимки в ультра-широком формате и тонкой рамкой с 10,9-дюймовым дисплеем.

iPad Pro оснастили передовым чипом M2, который стоит на MacBook Air, улучшили сенсорный дисплей для более четкого распознавания движения стилуса. Обе модели планшеты получили поддержку Wi-Fi-6E, позволяющей использовать диапазон 6 ГГц.

Продажи планшетов начнутся в конце октября. iPad будет стоить от $449, iPad Pro – от $799 в зависимости от объема встроенной и оперативной памяти, а также диагонали дисплея.

Фото на обложке: Apple

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 10+ новых функций iPad, о которых должны знать предприниматели
  2. 2 Китай стал поставлять российским компаниям до 40% бракованных микрочипов
  3. 3 В интернете появились поддельные чеки на iPhone
  4. 4 «Подслушивает ли умная колонка? Все может быть». Михаил Бурцев — о голосовых помощниках и будущем разговорного ИИ
  5. 5 История инноваций: как HONOR задавал тренды на рынке смартфонов
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

19 октября 2022

Всероссийский конкурс по агрогенетике для школьников старших классов «Иннагрика»

19 октября 2022

«Лучшие практики наставничества»

21 октября 2022

Protek Pitch Day

Все ВОЗМОЖНОСТИ