Apple представила iPad и iPad Pro нового поколения. Планшеты получили более эргономичный дизайн и мощную «начинку». Из «младшей» модели убрали разъем для наушников, а «старшую» оснастили новым чипом M2.
Вместо фирменного порта типа Lightning на iPad установили USB-C. Также с планшета убрали разъем для наушников и кнопку Home – сканер отпечатков пальцев теперь размещен на кнопке питания. Устройство оснастили процессором A14 Bionic, фронтальную камеру на 12 Мп, позволяющую делать снимки в ультра-широком формате и тонкой рамкой с 10,9-дюймовым дисплеем.
iPad Pro оснастили передовым чипом M2, который стоит на MacBook Air, улучшили сенсорный дисплей для более четкого распознавания движения стилуса. Обе модели планшеты получили поддержку Wi-Fi-6E, позволяющей использовать диапазон 6 ГГц.
Продажи планшетов начнутся в конце октября. iPad будет стоить от $449, iPad Pro – от $799 в зависимости от объема встроенной и оперативной памяти, а также диагонали дисплея.
Фото на обложке: Apple
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