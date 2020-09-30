Почти 40% компаний усомнились в способности пережить новые ограничения

Если из-за пандемии коронавируса будут введены повторные ограничения, их не переживут 39% компаний. Об этом сообщается в исследовании сервиса «Работа.ру».

Опрос проводился в сентябре во всех регионах России. В нем приняли участие более 1 тысячи представителей российских компаний, руководителей, HR-специалистов.

К повторению карантина готовы 23% представителей российского бизнеса. 38% опрошенных заявили, что в случае новых ограничений им придется сокращать штат и урезать заработную плату сотрудникам.

Исследование также показало, что большинство компаний (57%) частично или полностью перевели своих сотрудников на удаленную работу. В свою очередь, 18% продолжили выполнять свои обязанности офлайн.

Из тех, кто в период введения ограничений перевел сотрудников на удаленку, дистанционно работать продолжает 8%. При этом 15% опрошенных компаний рассказали, что их сотрудники чередуют работу онлайн и офлайн. 49% принявших участие в исследовании предприятий полностью вернули работников в офисы.

Опрос также показал, что большинство компаний (81%) считает работу на удаленке неудобной. Из них 27% рассказали, что эффективность сотрудников при дистанционной работе снижается. При этом 17% опрошенных сообщили, что на удаленке быстрее решаются рабочие вопросы.

На фоне роста числа зараженных коронавирусом московские власти приняли ряд рекомендательных мер для противодействия распространению вируса. В том числе власти Москвы посоветовали работодателям по возможности перевести сотрудников на удаленную работу.

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