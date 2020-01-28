Минтруд хочет понизить размер прожиточного минимума

Минтруд предложил уменьшить прожиточный минимум по России за четвертый квартал 2019 года. Предлагается установить его на уровне 10 609 рублей. Ранее минимум составлял 11 012 рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документы Минтруда.

Согласно тексту законопроекта, для трудоспособного населения прожиточный минимум должен будет составить 11 510 рублей (было 11 942 рублей), пенсионеров — 8 788 рублей (было 9 090 рублей), детей — 10 383 рубля (было 10 838 рублей).



Эти показатели предлагают уменьшить на 3,6%, 3,3% и 4,2% соответственно.



В Минтруде поясняют, что снижение предполагается из-за уменьшившихся цен на картофель, белокочанную капусту, морковь, свеклу, репчатый лук, сахар и некоторые продовольственные товары.



Прожиточный минимум рассчитывается по результатам предыдущего периода. Он используется для оценки уровня жизни населения и установления минимального размера оплаты труда (МРОТ).



