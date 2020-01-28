Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Минтруд хочет понизить размер прожиточного минимума

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Минтруд предложил уменьшить прожиточный минимум по России за четвертый квартал 2019 года. Предлагается установить его на уровне 10 609 рублей. Ранее минимум составлял 11 012 рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документы Минтруда.

Минтруд хочет понизить размер прожиточного минимума

Согласно тексту законопроекта, для трудоспособного населения прожиточный минимум должен будет составить 11 510 рублей (было 11 942 рублей), пенсионеров — 8 788 рублей (было 9 090 рублей), детей — 10 383 рубля (было 10 838 рублей).

Эти показатели предлагают уменьшить на 3,6%, 3,3% и 4,2% соответственно.

В Минтруде поясняют, что снижение предполагается из-за уменьшившихся цен на картофель, белокочанную капусту, морковь, свеклу, репчатый лук, сахар и некоторые продовольственные товары.

Прожиточный минимум рассчитывается по результатам предыдущего периода. Он используется для оценки уровня жизни населения и установления минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Фото: Singkham / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

28 января 2020

Moscow Travel Hack

29 января 2020

Life Science Pitch Day

30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

31 января 2020

Skolkovo Junior Challenge - 2020

31 января 2020

CDO Award 2020

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

12 февраля 2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

28 января 2020

Moscow Travel Hack

29 января 2020

Life Science Pitch Day

30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

31 января 2020

Skolkovo Junior Challenge - 2020

31 января 2020

CDO Award 2020

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

12.02.2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

31 января — 29 февраля 2020

Управление бизнесом в IT

1 февраля 2020

Акселератор - Skolkovo Community

3 февраля — 18 апреля 2020

UX-АНАЛИТИКА

4 февраля — 26 марта 2020

DIGITAL MARKETING

5 февраля — 19 апреля 2020

Аналитика для руководителей

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ