Магазины Reebok в России откроются под новым названием

Магазины Reebok в России откроются под новым названием. Первыми заработают торговые точки в Москве и Тюмени, затем – в остальных регионах. Все магазины планируется открыть до конца октября.

Торговые точки Reebok будут работать в России под названием Sneaker Box, рассказал РБК источник. По его словам, коллекции, ассортимент, линейки товаров останутся прежними. Собеседник издания предположил, что прежними будут и цены на продукцию.

Бизнесом Reebok в России с мая владеет турецкий холдинг Flo Retailing. По информации «Коммерсанта», к новому владельцу перешли 100 магазинов бренда.

Портфель Flo Retailing располагает брендами U.S. Polo Assn., Polaris, Lumberjack и другими, холдинг работает в 21 стране.

Authentic Brands Group купила бренд Reebok за 2,1 млрд евро в марте 2022 года. Компания не работает в России с 20 марта.

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