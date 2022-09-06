Магазины Reebok в России откроются под новым названием. Первыми заработают торговые точки в Москве и Тюмени, затем – в остальных регионах. Все магазины планируется открыть до конца октября.
Торговые точки Reebok будут работать в России под названием Sneaker Box, рассказал РБК источник. По его словам, коллекции, ассортимент, линейки товаров останутся прежними. Собеседник издания предположил, что прежними будут и цены на продукцию.
Бизнесом Reebok в России с мая владеет турецкий холдинг Flo Retailing. По информации «Коммерсанта», к новому владельцу перешли 100 магазинов бренда.
Портфель Flo Retailing располагает брендами U.S. Polo Assn., Polaris, Lumberjack и другими, холдинг работает в 21 стране.
Authentic Brands Group купила бренд Reebok за 2,1 млрд евро в марте 2022 года. Компания не работает в России с 20 марта.
Фото на обложке: 8th.creator /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Соллерс Авто» будет производить машины под новым брендом
- 2 Переводы в юанях, «Сделано в России» перезапустят: главные новости 6 сентября
- 3 В России дефицит специалистов в сфере кибербезопасности идет на десятки тысяч — «Сбер»
- 4 ВТБ восстановил переводы в юанях в Китай
- 5 Евро подешевел к доллару до минимума за последние 20 лет
ВОЗМОЖНОСТИ
06 сентября 2022
10 сентября 2022
10 сентября 2022