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Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ нашел партнера для своей акселерационной программы

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Startech.vc стала партнером бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ. Теперь компании вместе занимаются развитием инвестиционного акселератора. По словам организаторов программы, это позволит участникам получить экспертную оценку проекта и регулярно выступать перед инвесторами.

Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ нашел партнера для своей акселерационной программы

Startech.vc занимается развитием акселератора МФТИ «Физтех.Старт», Startupbootcamp Russia, международной программы Global Pilots и другими проектами. Также компания имеет свой венчурный фонд.

Теперь участники акселератора будут работать с командой, в которую входят представители обеих компаний. Среди них — директор бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ Михаил Эрман, сооснователь Startech.vc и венчурный инвестор Владислав Здоренко и другие.

В этом партнерстве мы увидели новые возможности. Объединившись с HSE Inc, мы быстрее достигнем общих целей, направленных на развитие инновационной экосистемы в России. Наша сильная сторона — богатый нетворк на глобальном бизнес-рынке. Вместе с ресурсами партнеров мы сможем выстроить благоприятную среду для успешного роста технологического предпринимательства.
Владислав Здоренко, сооснователь Startech.vc
Фото на обложке: ESB Professional / Shutterstock

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