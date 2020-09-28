СМИ: Конструкцию электрогрузовиков Nikola Motor создал сторонний дизайнер

Основатель Nikola Motor Тревор Милтон приобрел оригинальный дизайн флагманского грузовика компании у дизайнера из Хорватии Адриано Мудри. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

В 2018 году Nikola Motor подал иск на $2 млрд против Tesla, в котором утверждал, что первый электрический грузовик конкурента Tesla Semi «существенно» похож на дизайн электромобиля Nikola One. В иске компания заявляла, что Милтон начал проектировать модель в 2013 году, позже подключив других сотрудников Nikola.

По данным Financial Times, в сентябре текущего года Tesla опровергла эту информацию. Компания заявила, что дизайн Nikola One создал дизайнер Rimac Automobili Адриано Мудри.

Отмечается, что Милтон купил чертежи и 3D-модель автомобиля в 2015 году в Хорватии «за несколько тысяч долларов».

По словам источника FT, название проекта Мудри Road Runner долго использовалось как внутреннее название проекта Nikola. В Nikola заявили, что грузовик Nikola One спроектирован и запатентован компанией.