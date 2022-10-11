Nissan передаст свои российские активы в собственность РФ

Как отметили в министерстве, японский автоконцерн одобрил сделку по передаче активов компании в РФ в лице подведомственного Минпромторгу ФГУП «НАМИ». В собственность государства перейдут научно-исследовательские мощности в Санкт-Петербурге и центр продаж и маркетинга в Москве.

Летом 2022 года Nissan объявил о приостановке производства в России на первую половину финансового года в связи с событиями на Украине. Тогда в компании отметили, что будут следить за ситуацией.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, во время обсуждения сделки удалось достичь договоренностей, при которых предприятие сохранит рабочие места для двух тысяч сотрудников, а также продолжит обеспечивать производственный цикл.

«"НАМИ" имеет возможность привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, создавать совместные предприятия. "Автоваз" будет осуществлять послепродажное обслуживание автомобилей Nissan, а также поставлять запчасти», — приводит Telegram-канал ведомства слова Мантурова.

При этом сделка допускает обратный выкуп доли в течение шести лет.

Исполнительный директор Nissan Макото Учида выразил благодарность российским партнерам за вклад в развитие бизнеса и плодотворное сотрудничество.

Летом 2022 года немецкий производитель моющих средств Henkel выставил на продажу свои российские активы. Компания также решила избавиться от активов в Белоруссии.

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