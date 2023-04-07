Финансовая привлекательность акций американских компаний упала к уровню 2007 года

Финансовая привлекательность акций американских компаний упала до многолетнего минимума. Премия за риск вложения в акции по отношению 10-летним облигациям сейчас составляет 1,59 процентных пунктов – это меньше, чем в предшествующем мировому финансовому кризису 2007 году.

Доходность по облигациям США выросла, а привлекательность акций – упала, и в данный момент находится на минимуме с октября 2007 года. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на исследование международной инвестиционной компании BlackRock.

Премия за риск вложений в акции по отношению к инвестированию в 10-летние облигации США составляет 1,59 процентных пунктов – это меньше, чем в предшествующем международному финансовому кризису 2007 году.

С 2008 года премия за риск в среднем составляла 3,5 процентных пунктов. По оценкам BlackRock, средняя премия за риск вложения в акции при расчете с 1957 года составляет 1,62 процентных пунктов.

В 2007 году акции компаний США подорожали до исторических максимумов, а доходность по облигациям была на близком к текущему уровню в 4,8%. В 2008 году индекс, отслеживающий динамику 500 крупнейших американских компаний, рухнул почти вдвое, отмечает газета.

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