«Рассматривают инвестиции как развлечение»: Великобритания заплатит за антипропаганду криптовалют

«Рассматривают инвестиции как развлечение». Великобритания потратит $15 млн на антипропаганду инвестиций в криптовалюты. Целью кампании будет предупреждение о том, что вложений в монеты несут опасность.

О начале кампании сообщается на сайте британского финансового регулятора со ссылкой на слова его главы Нихила Рати.

Регулятор обеспокоен ростом интереса к инвестициям в криптовалюту среди молодежи. Это может привести к убыткам, сказал Рати.

Неделю назад британский регулятор по вопросам рекламы запустил кампанию крипто-антипропаганды. Они будут удалять и не допускать публикации объявлений, в особенности в соцсетях, призывающих к сомнительных операциям и вводящим в заблуждение относительно криптовалют.

Финансовый регулятор напомнил, что большинство компаний, оказывающих услуги по помощи инвестициям в криптовалюту, не имеют лицензии на осуществление деятельности на территории Великобритании.

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