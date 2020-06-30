Каждый пятый предприниматель в России не договорился о приостановке аренды офиса

Каждый пятый российский предприниматель хотел бы отказаться от аренды офиса на время ограничений из-за коронавируса, однако не смог договориться с арендодателями. Об этом говорят результаты опроса владельцев малого бизнеса, который провел «Райффайзенбанк». Rusbase ознакомился с результатами опроса.

По данным опроса, 60% предпринимателей сохранили за собой помещения в полном объеме. Еще 12,5% полностью отказались от офиса и не планируют возвращаться. 7,5% респондентов временно не арендуют помещение — мебель и оборудование сейчас находятся на складе.

Арендатору сложно получить скидку без «рычага воздействия» — истечения договора или досрочного выхода из него, считает партнер консалтинговой компании Сushman & Wakefield Наталья Никитина. По данным компании, собственники офисов класса «Б» и арендодатели небольших площадей в классе «А» дают скидки на время изоляции охотнее, чем собственники офисов класса «А».

«Причины, которыми руководствуются собственники офисной недвижимости— их закредитованность и обязательства перед банками», — поясняет партнер Сushman & Wakefield.

65% опрошенных предпринимателей намерены полностью вернуться к прежнему режиму работы, а 27% — перевести в офлайн-режим часть процессов. Только 8% опрошенных назвали удаленную работу своим новым основным форматом.

В опросе приняли участие 500 владельцев малого и микробизнеса из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Казани, Омска, Новосибирска, Краснодара, Ростова-на-Дону и других городов с населением более 500 тысяч человек.