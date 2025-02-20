Бизнес призвал освободить креативную индустрию от НДС и страховых взносов

Участники форума Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) предложили стимулировать креативные индустрии налоговыми льготами и преференциями для компаний, которые покупают творческие продукты российских производителей. Об этом со ссылкой на резолюцию форума пишет «Коммерсантъ».

По утвержденной правительством еще в 2021 году Концепции развития креативных индустрий до 2030 года, их вклад в ВВП должен вырасти до 6%. В 2023 году этот показатель составлял 3,5%, приводит газета данные Росстата. Разработан также федеральный закон, по которому планируется точечная помощь компаниям творческой сферы.

Пока в законе нет критериев, по которым определяют субъекты креативных индустрий, — их должны обозначить регионы. Из-за этого в категорию могут попасть те, кто на деле не занимается созданием креативного продукта, говорится в резолюции. Закон также передает вопросы господдержки креатива регионам, а у них нет необходимых полномочий для создания полноценной системы поддержки. Например, вопросы финансирования, авторских прав, охраны и защиты интеллектуальной собственности должны решаться на федеральном уровне, считают авторы документа.

Президент РСПП Александр Шохин заявил, что развитию сектора помогло бы снижение налоговой нагрузки. Сейчас обсуждается вопрос об освобождении от НДС всей цепочки оборотов прав — по аналогии с IT-сектором и в кинопроизводством. РСПП также предлагает освободить бизнес от социальных и страховых взносов за вознаграждения авторам, а также выдать преференции при списании затрат на покупку права использования объектов интеллектуальной собственности российскими промышленными компаниями.

Участники форума также предложили государству использовать косвенные форматы поддержки творческого бизнеса. Например, можно субсидировать процентные ставки по кредитам под залог интеллектуальной собственности и частичное возмещение затрат на ее приобретение для создания и развития бизнеса.

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