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H&M задолжала ТЦ не менее 1 млрд рублей

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Торговые центры стали массово подавать иски в суд против ушедшего из России H&M. Против бренда уже зарегистрировано 15 исков. Шведская компания задолжала моллам не менее 1 млрд рублей.

H&M задолжала ТЦ не менее 1 млрд рублей

Ритейлер отказалася оплатить высталенные за аренду счета, несмотря на то, что выручил средства от распродажи перд закрытием своих магазинов в России, пишут «Известия».

Юристы сомневаются, что арендодателям удастся получить деньги даже после решения суда в пользу истцов. Основной риск — это банкротство российского юрлица H&M, сказала глава направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова.

 Такая ситуация — редкость, как правило, зарубежные бренды, сворачивая бизнес в стране, погашают все долги, сказали эксперты.

По словам юристов, в этом случае важную роль будет играть скорость работы российской судебной системы. Прошедшая распродажа позволяет предположить наличие каких-либо финансовых активов на счетах компании, поэтому важно успеть забрать, например, арестованные деньги.

H&M работал в России с 2009 года, ритейлер открыл в стране более 150 точек. Компания решила приостановить продажи в стране на фоне российской спецоперации на Украине.

В июле официально H&M Group заявила о полном уходе из страны. Правда, в августе возобновила работу части магазинов и почти сразу начала поиск покупателей на российский бизнес.

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Фото на обложке: Deman / Shutterstock

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