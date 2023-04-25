IT-стартап not8 выходцев из России привлек €150 тыс. на наем сотрудников и доработку продукта

Нидерландский IT-стартап not8 выходцев из России привлек инвестиционный кредит в размере €150 тыс. от голландского банка Rabobank, сообщил RB.RU сооснователь проекта Ярослав Медведев.
Компания направит средства на расширение команды и доработку функционала продукта. Срок кредита — семь лет.
Not8 занимается разработкой ПО, ускоряющего обратную связь внутри продуктовой команды на этапе разработки продукта. С помощью not8 команды могут вести обсуждение по продукту непосредственно на разрабатываемом веб-сайте или в веб-приложении.
Стартап в ближайшее время намерен расширить интеграцию своего продукта с другими сервисами. Сейчас not8 уже прошел интеграцию с Loom, благодаря чему теперь можно создавать видеозаметки. В мае будет добавлена интеграция с Zapier, с помощью которой not8 можно будет соединить с Jira, ClickUp, Google Sheets, Slack, Airtable и более 5 тыс. других инструментов.
B2B SaaS стартап основан Ярославом Медведевым (экс-McKinsey) и Владиславом Дехановым (экс-«Яндекс») в Амстердаме в сентябре 2022 года в рамках акселерационной программы Antler.
В январе 2023 года not8 привлек свои первые €100 тыс. от венчурного фонда Antler в обмен на долю в 12% от компании. Сам сервис оценили в €833 тыс.
Фото на обложке: not8
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