ASKme: в России появилась новая социальная сеть с прямой монетизацией пользователей

В России запускается новая социальная сеть, сообщил на своей странице в Facebook бизнес-ангел Антон Старский. ASKme – это своеобразный маркетплейс, только товары на нем – консультации экспертов или, например, личные видеопоздравления звезд.

ASKme – мобильное приложение, доступное на iOS и Android. Его главная особенность – возможность прямой монетизации пользователей.

«Каждый пользователь (в первую очередь блогеры) могут устанавливать стоимость на ответ в директе. Такими ответами могут быть персонализированные видеопоздравления от звёзд или консультации экспертов», – уточнил инвестор проекта Антон Старский.

Зарегистрироваться в приложении можно только по промокоду (по аналогии с Clubhouse). Старский отметил, что авторы будут платить за каждую транзакцию пользователей, который попал к ним через ваш персональный промокод, который каждый может настроить в приложении.

Скриншот приложения ASKme из Google Play

Пока в ASKme работает основной функционал: лента, поиск, директ и реферальная система. В планах – добавить сторис, стримы, аудиокомнаты, которые также будут монетизированы.

ASKme работает только в России, добавил Старский, но в мае «должно быть готово обновление для глобального рынка».

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Фото на обложке: jukai5 / Depositphotos.com