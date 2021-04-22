ASKme: в России появилась новая социальная сеть с прямой монетизацией пользователей

В России запускается новая социальная сеть, сообщил на своей странице в Facebook бизнес-ангел Антон Старский. ASKme – это своеобразный маркетплейс, только товары на нем – консультации экспертов или, например, личные видеопоздравления звезд.
ASKme – мобильное приложение, доступное на iOS и Android. Его главная особенность – возможность прямой монетизации пользователей.
«Каждый пользователь (в первую очередь блогеры) могут устанавливать стоимость на ответ в директе. Такими ответами могут быть персонализированные видеопоздравления от звёзд или консультации экспертов», – уточнил инвестор проекта Антон Старский.
Зарегистрироваться в приложении можно только по промокоду (по аналогии с Clubhouse). Старский отметил, что авторы будут платить за каждую транзакцию пользователей, который попал к ним через ваш персональный промокод, который каждый может настроить в приложении.
Скриншот приложения ASKme из Google Play
Пока в ASKme работает основной функционал: лента, поиск, директ и реферальная система. В планах – добавить сторис, стримы, аудиокомнаты, которые также будут монетизированы.
ASKme работает только в России, добавил Старский, но в мае «должно быть готово обновление для глобального рынка».
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: jukai5 / Depositphotos.com
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Биотех-стартап Longevica впервые представил свой проект «против старения»
- 2 Как движение zero-waste превращается из нишевого направления в мейнстрим
- 3 Воровство личных данных в социальных сетях: как предостеречь себя и бизнес от киберкражи
- 4 «Эффект Павла Воли», или Как российские IT-пиарщики губят стартапы
- 5 Платформа для писателей Substack хочет запустить рассылки о местных новостях