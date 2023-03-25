Датская Novo Nordisk прекратила поставки в РФ препарата от диабета «Оземпик»

Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk прекратила поставки в Россию препарата от сахарного диабета «Оземпика», сообщает РБК со ссылкой на документ, который производитель заблаговременно направил в Росздравнадзор.
По информации издания, за 2022 год объем продаж этого препарата в РФ составил более 2 млрд рублей. Лекарственное средство, в числе прочего, помогает в борьбе с лишним весом. По закону, компания должна проинформировать о приостановке или прекращении поставок какого-либо лекарства заранее.
В Росздравнадзоре подтвердили, что производитель выполнил свои обязательство: соответствующее предупреждение прислали еще в ноябре прошлого года.
При этом пресс-служба Росздравнадзора обращает внимание, что минимум до декабря 2023 года лекарство все еще убудет поставляться в Россию.
«Оземпик» — востребованный в России препарат. В 2021 году в госсегменте его продали на 18,66 млн рублей. Продажи в аптеках составили 1,23 млрд рублей. В 2022 году показатели многократно выросли, в госсегменте было продано почти на 600 млн рублей, через аптеки — на 2,2 млрд рублей. Такие данные приводит маркетинговое агентство DSM Group.
Ранее американская компания «Виатрис» прекратила поставлять в Россию препарат для поддержания потенции «Виагра». После этого в течение двух дней спрос на лекарственное средство в стране подскочил вдвое.
Фото на обложке: myskin /
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