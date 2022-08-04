Минпромторг разрешил ввозить в Россию импортную парфюмерию по параллельному импорту

Минпромторг скорректировал перечень импортных товаров, которые можно ввозить в Россию по параллельному импорту. В список добавили импортную парфюмерию и автомобильные запчасти, исключили – машины Renault и некоторые лекарственные препараты.

Об изменениях, которые коснулись перечня товаров для параллельного импорта, рассказали в Минпромторге.

По схеме параллельного импорта теперь можно ввозить в Россию реагентные наборы для лечения рака под брендом Miltenyi Biotec, парфюмерию таких брендов, как Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Helena Rubinstein, Valentino, Giorgio Armani, Kerastase, а также автомобильные запчасти брендов Castrol, Liqui Moly, Datsun, Alienware.

Из-за особых требований к выпуску медицинских изделий и лекарственных препаратов часть таких товаров исключили из перечня. Кроме того, из списка пропали автомобили Renault, потому что «Автоваз» «принял на себя обязательства по обеспечению гарантийного обслуживания марки, включая торговлю запчастями», отметили в ведомстве.

В июле рестораторы выступили с предложением ввести параллельные импорт алкоголя. По словам российских владельцев ресторанов, запасов импортного крепкого алкоголя в стране хватит максимум до начала осени.

Ранее вице-премьер Денис Мантуров назвал схему параллельного импорта «временным решением» и допустил ее отмену. Это будет происходить по мере появления на российском рынке отечественной продукции на замену импортной.

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