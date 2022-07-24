Российские рестораторы предлагают ввести параллельный импорт алкоголя

По словам российских владельцев ресторанов, запасов импортного крепкого алкоголя в стране хватит максимум до начала осени. Представители отрасли рассчитывают, что правительство включит алкогольную продукцию в схему параллельного импорта.

Как рассказал агентству «Прайм» управляющий партнер ресторана Nome и сети True Cost Глеб Марач, запасов импортного крепкого алкоголя в России «хватит до августа – начала сентября».

«Что будет после этого периода сказать сложно, рестораторы рассчитывают на параллельный импорт и на то, что мы будем ввозить все те же самые позиции через Казахстан, Армению и другие страны СНГ», — добавил предприниматель.

По слова Марача, в случае введения параллельного импорта, весь алкоголь зарубежных брендов продолжит поступать в страну, но подорожает в 1,5 раза.

Шеф-бармен ресторана Folk Руслан Мингазов также считает, что алкогольная продукция других стран возрастет в цене, но на 30–35%. По мнению специалиста, если правительство РФ не включит крепкий алкоголь в список товаров для параллельного импорта в ближайшие полгода-год, в стране увеличится доля контрафактного алкоголя.

Мингазов предположил, что сложившаяся ситуация станет причиной появления отечественных производителей крепких алкогольных напитков, в том числе крафтовых.

Представители сети Villa Pasta, ресторанов «Мзиури» и Saiko, а также бара Rex рассказали агентству, что уже налаживают работу с российскими производителями.

«Они не будут дорогими, цены мы уже знаем, так как все возможные повышения осуществлены — с учетом логистики на сырье», — сообщила территориальный управляющий сети Villa Pasta и ресторана «Мзиури» Вера Садовникова, комментируя преимущества отечественных брендов.

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