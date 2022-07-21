Мантуров назвал параллельный импорт «временным решением» и допустил его отмену

Вице-премьер Мантуров назвал схему параллельного импорта «временным решением» и допустил ее отмену. Это будет происходить по мере появления на российском рынке отечественной продукции на замену импортной.

Слова зампредседателя правительства РФ Дениса Мантурова приводит «Интерфакс».

«Сегодня у нас работает параллельный импорт. Мы это сделали осознанно для того, чтобы сбалансировать рынок. Но это временное решение», – сказал Мантуров.

Вице-премьер пояснил, что правительство планирует отменить параллельный импорт по группам товаров тогда, когда на российском рынке появится их замена отечественного производства.

Схему параллельного импорта Госдума узаконила 21 июня. По этой схеме в России продают множество товаров, в том числе Apple MacBook, конструктор Lego. Завод Samsung в Калужской области с 1 июля работает на параллельный импорт. 23 июня стало известно, что продавать товары, ввезенные по параллельному импорту, начал Ozon.

Фото на обложке: asroad