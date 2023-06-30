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Фонд «Восход» инвестировал в стартап NovoSkin с технологией лечения ожогов II–III степеней

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Фонд «Восход» стал инвестором биотехнологического стартапа NovoSkin, который разработал технологию для регенерации и лечения повреждений кожи человека. Об этом RB.RU сообщил представитель фонда.

Фонд «Восход» инвестировал в стартап NovoSkin с технологией лечения ожогов II–III степеней

«Восход» получил миноритарную долю в проекте, детали сделки не раскрываются.

Продукт стартапа представляет из себя биодеградируемое покрытие — искусственную кожу, которая способствует эффективному заживлению, и подходит для лечения ожогов II-III степеней, открытых ран, посттравматических ран, трофических язв, отморожений и пролежней и т.д.

Проект находится на посевной стадии. Средства пойдут на прохождение необходимой сертификации и начальный этап коммерциализации в 2024 году.

NovoSkin — победитель «Стартап тура 2018 – Открытые инновации» в рамках трека Биотехнологии в медицине и с/х». Также стартап является финалистом собственного конкурса фонда «Восход» в 2022 году и входит в список HealthTech-проектов RB.RU.

В настоящее врем в портфеле фонда «Восход» 10 компаний, общая сумма инвестиций в которые превышает 2 млрд рублей. Общий размер фонда составляет 10 млрд рублей, инвестор — группа «Интеррос». Фонд фокусируется на инвестициях в российские deeptech-компании на ранних стадиях (seed и раунд А).

Фото на обложке: Unsplash

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