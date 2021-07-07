$800 тысяч на старте: Green Grey инвестора Димы Морозова открыла студию разработки казуальных игр

Разработчик мобильных проектов с российскими корнями Green Grey открыл новую студию казуальных игр NPU Games в партнерстве с создателем игр Григорием Дороговым. Об этом RB.ru сообщили в Green Grey.

Студия открывается в формате co-investments с равными долями у обоих партнеров и займется разработкой игр в жанре casual. Первый транш инвестиций Green Grey в студию составит $800 тысяч на запуск пилотного проекта Cook’s Voyage. Это казуальная игра о путешествиях и кулинарии. В авгуcте пройдет тест сеттинга.

Cook’s Voyage

На базе NPU Games планируется создание и развитие целой серии казуальных игр. В ближайшие 4-5 лет NPU Games планирует запускать минимум по одной игре каждые 6-8 месяцев. Сейчас команда разработки насчитывает 12 человек. К концу года планируется расширение штата до 25 человек.

Григорий Дорогов известен по созданию игр Secrets of the Past, Jewel Tales, Mouse House: Puzzle Story и ранее сотрудничал с компаниями Namco Bandai, THQ, EA, Alawar, Big Fish, Game Insight.

Green Grey — международная холдинговая компания в сфере mobile, которая создает, издает и продвигает игры, приложения и технологии. Основатель Green Grey — инвестор технологических и игровых стартапов, бывший управляющий директор BBDO Digital Russia Дима Морозов.

В конце июня стало известно об еще одной сделке Green Grey — компания подписала контракт с московской студией Developers Unknown, по условиям которого инвестирует в мобильную игру студии $4 млн.

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Изображение: Green Grey