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NtechLab вновь сменила гендиректора

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Разработчик биометрических технологий NtechLab, технологии которого власти будут использовать для отслеживания передвижения людей в период самоизоляции, вновь сменил гендиректора. Об этом свидетельствуют данные системы «Контур.Фокус».

NtechLab вновь сменила гендиректора

Руководителем компании 31 марта стал Андрей Теленков. С 2016 по 2018 год он возглавлял сеть магазинов Home Market, которая торгует товарами для дома. В пресс-службе NtechLab пока не прокомментировали новое назначение.

Александр Минин, занимавший эту должность ранее, проработал в компании чуть больше года. Он возглавил NtechLab в феврале 2019 года.

Основными задачами Минина в NtechLab были развитие продуктовой линейки и наращивание объемов продаж в государственном и корпоративном сегментах как в России, так и на международных рынках.

Как ранее выяснил «Коммерсантъ», технологии NtechLab будут использоваться московскими властями для отслеживания передвижения людей в период самоизоляции в режиме реального времени. Позднее представитель компании сообщил, что власти действительно закупили продвинутые технологии распознавания лиц. 

Разработанный в NtechLab алгоритм умеет распознавать лица «со значительным процентом перекрытия» (до 40%), то есть системе не помешает ни медицинская маска, ни платок, ни мотоциклетный шлем. Кроме того, камера может распознать и лицо, повернутое в профиль.

Фото: Unsplash

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