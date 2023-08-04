Российская NtechLab поставила в школы Индии технологию распознавания лиц

Российская NtechLab , разработчик технологий распознавания лиц, будет поставлять свои системы индийским школам для проведения экзаменов. Компания заключила соответствующий контракт, проект будет реализован в 220 городах Индии, рассказали в пресс-службе NtechLab.

На начальном этапе компания поставила лицензии на использование своей системы на 5 тыс. камер видеонаблюдения. В каждом классе установлены в среднем по 3-4 камеры.

Технологию распознавания лиц будут использовать для проверки посещаемости экзаменов. Она позволит сравнивать лица присутствующих с их фото в документах. Таким образом планируется пресечь сдачу экзаменов другим человеком.

Также технология поможет предотвратить фальсификацию результатов на этапе проверки работ.

NtechLab основана в 2015 году. Компания является разработчиком технологии FindFace, которая позволяет распознавать лица и силуэты людей с 99% точностью.

В 2017 году NTechLab договорилась подключить свой софт к городской системе видеонаблюдения Москвы. В 2020 система была запущена еще в десяти крупных городах страны.

Технология FindFace Security, также разработанная NtechLab, используется для задержания подозреваемых в преступлениях граждан.

Весной 20023 года основатели компании Александр Кабаков и Артем Кухаренко заявили, что уходят из NtechLab из-за разногласий с руководством и инвесторами. Они также указали, что после ввода российских войск на территорию РФ подписали антивоенную петицию и находятся за пределами РФ.

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