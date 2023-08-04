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Российская NtechLab поставила в школы Индии технологию распознавания лиц

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Российская NtechLab, разработчик технологий распознавания лиц, будет поставлять свои системы индийским школам для проведения экзаменов. Компания заключила соответствующий контракт, проект будет реализован в 220 городах Индии, рассказали в пресс-службе NtechLab.

Российская NtechLab поставила в школы Индии технологию распознавания лиц

На начальном этапе компания поставила лицензии на использование своей системы на 5 тыс. камер видеонаблюдения. В каждом классе установлены в среднем по 3-4 камеры.

Технологию распознавания лиц будут использовать для проверки посещаемости экзаменов. Она позволит сравнивать лица присутствующих с их фото в документах. Таким образом планируется пресечь сдачу экзаменов другим человеком.

Также технология поможет предотвратить фальсификацию результатов на этапе проверки работ.

NtechLab основана в 2015 году. Компания является разработчиком технологии FindFace, которая позволяет распознавать лица и силуэты людей с 99% точностью.

В 2017 году NTechLab договорилась подключить свой софт к городской системе видеонаблюдения Москвы. В 2020 система была запущена еще в десяти крупных городах страны. 

Технология FindFace Security, также разработанная NtechLab, используется для задержания подозреваемых в преступлениях граждан.

Весной 20023 года основатели компании Александр Кабаков и Артем Кухаренко заявили, что уходят из NtechLab из-за разногласий с руководством и инвесторами. Они также указали, что после ввода российских войск на территорию РФ подписали антивоенную петицию и находятся за пределами РФ.

Фото на обложке: Taves / Shutterstock

 

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