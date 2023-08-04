Российская NtechLab поставила в школы Индии технологию распознавания лиц

Российская NtechLab, разработчик технологий распознавания лиц, будет поставлять свои системы индийским школам для проведения экзаменов. Компания заключила соответствующий контракт, проект будет реализован в 220 городах Индии, рассказали в пресс-службе NtechLab.
На начальном этапе компания поставила лицензии на использование своей системы на 5 тыс. камер видеонаблюдения. В каждом классе установлены в среднем по 3-4 камеры.
Технологию распознавания лиц будут использовать для проверки посещаемости экзаменов. Она позволит сравнивать лица присутствующих с их фото в документах. Таким образом планируется пресечь сдачу экзаменов другим человеком.
Также технология поможет предотвратить фальсификацию результатов на этапе проверки работ.
NtechLab основана в 2015 году. Компания является разработчиком технологии FindFace, которая позволяет распознавать лица и силуэты людей с 99% точностью.
В 2017 году NTechLab договорилась подключить свой софт к городской системе видеонаблюдения Москвы. В 2020 система была запущена еще в десяти крупных городах страны.
Технология FindFace Security, также разработанная NtechLab, используется для задержания подозреваемых в преступлениях граждан.
Весной 20023 года основатели компании Александр Кабаков и Артем Кухаренко заявили, что уходят из NtechLab из-за разногласий с руководством и инвесторами. Они также указали, что после ввода российских войск на территорию РФ подписали антивоенную петицию и находятся за пределами РФ.
Фото на обложке: Taves /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 ВТБ начал открывать счета в индийских рупиях для розничных клиентов
- 2 «Индия требует терпения»: основатель облачного сервиса о местной культуре потребления и первых продажах на рынке
- 3 Нужно понравиться маме, или Чего ждать от найма ИТ-персонала в Индии
- 4 Не зная броду, не суйся в пучину Индийского океана: что нужно знать о пиаре в Индии
- 5 Цифровые проекты, образование, энергетический переход: как делать бизнес в Индии
ВОЗМОЖНОСТИ
04 августа 2023
07 августа 2023
07 августа 2023