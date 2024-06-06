Капитализация Nvidia достигла $3 трлн

Рыночная капитализация разработчика графических процессоров Nvidia достигла $3 трлн. Это первая компания по производству чипов в истории с таким показателем, сообщает Bloomberg.

Nvidia обошла по капитализации показатели Apple, теперь разработчик уступает лишь Microsoft. В 2024 году рост стоимости акций компании составил 147%. Спрос на чипы Nvidia обусловлен стремительным развитием сферы ИИ, в которой применяются чипы компании.

Накануне, 5 июня, бумаги компании вновь выросли на 5,2%. На закрытии их стоимость составляла $1224,40. Таким образом, капитализация Nvidia увеличилась более чем до $3 трлн.

Ранее Nvidia обгоняла по капитализации Apple в 2022 году. Тогда корпорация еще не выпустила первый iPhone, а стоимость обеих компаний была ниже $10 млрд каждая.

При этом, как пишет Bloomberg, оснований прогнозировать снижение темпов роста Nvidia сегодня нет. Компания не позволяет конкурентам себя догнать. Ранее генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг объявил, что компания теперь будет выпускать новые чипы ежегодно, а не раз в два года, как было до сих пор.

Ранее в июне Nvidia представила процессор ИИ ) Rubin на выставке компьютерных технологий Computex в Тайбэе (Тайвань). Их производство планируют запустить в конце 2025 года.

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