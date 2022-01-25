Nvidia откажется от сделки по покупке производителя микросхем Arm

Nvidia готовится отказаться от покупки британского производителя микросхем Arm у SoftBank после того, как практически не продвинулась в получении от регуляторов одобрения сделки.

Nvidia сообщила партнерам, что не ожидает закрытия сделки, сообщил Bloomberg. SoftBank, тем временем, активизирует подготовку к первичному публичному размещению акций (IPO) Arm в качестве альтернативы поглощению Nvidia.

Однако руководство Nvidia и Arm все еще отстаивают свою позицию перед регулирующими органами, и никаких окончательных решений принято не было. Все участники сделки, в том числе SoftBank, публично не отказывались от своей приверженности сделке.

Покупка Arm за $40 млрд должна была стать крупнейшей сделкой с полупроводниками в истории. Она была анонсирована в сентябре 2020 года, но вызвала ожесточенное противодействие со стороны регулирующих органов и участников индустрии микросхем, включая клиентов Arm.

Федеральная торговая комиссия США (FTC) в декабре 2021 года подала в суд, чтобы остановить сделку. Регулятор утверждает, что если Nvidia получит контроль над разработчиком микросхем, это нарушит справедливую конкуренцию на рынке.

Продажа Arm находится под пристальным вниманием, поскольку ее чипы используются при произвдстве во многих отраслях, от смартфонов до автомобилей.

Технологические гиганты Qualcomm, Microsoft, Intel и Amazon выступают против сделки, опасаясь, что поглощение лишит их свободного доступа к микросхемам Arm. В дополнение к необходимости одобрения в США, сделка требует разрешения Европейского союза и Великобритании, которые внимательно изучают сделку.

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