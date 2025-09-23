Nvidia инвестирует в OpenAI Сэма Альтмана до $100 млрд

Nvidia и OpenAI подписали соглашение на $100 млрд. Деньги пойдут на строительство дата-центров мощностью 10 гигаватт на базе ИИ-процессоров производителя чипов, сообщает CNBC. Но вместе с восторгом инвесторов встал вопрос: останутся ли другие клиенты Nvidia в приоритете. Компания поспешила заверить — да.

Сделка века для OpenAI

Nvidia планирует инвестировать в OpenAI до $100 млрд, обеспечив компанию чипами и системами для дата-центров. По словам директора компании Дженсена Хуанга, речь идёт о 4–5 млн GPU (графический процессор) — вдвое больше, чем годом ранее.

Первая фаза инвестиций стартует во второй половине 2026 года и будет реализована с использованием систем Vera Rubin нового поколения. Проекты строят совместно с Microsoft, Oracle, SoftBank и Stargate.

«Это грандиозный проект», — заявил директор Nvidia Дженсен Хуанг в интервью CNBC, где также участвовали Сэм Альтман и Грег Брокман.

Рост и риски

Первые $10 млрд Nvidia вложит после завершения строительства дата-центра мощностью один гигаватт, рассказал источник CNBC. Для сравнения: один такой проект обходится в $50–60 млрд, из которых $35 млрд уходит на чипы и системы Nvidia.

Сделка подогрела рынок: акции Nvidia подорожали почти на 4%. Ранее компания уже побила исторический рекорд рыночной капитализации в $4 трлн, а после объявления о сделке — приблизилась к $4,5 трлн, став «крупнейшей в мире».

Правда, вместе с масштабной сделкой усилились и опасения, что фокус на OpenAI может ударить по другим клиентам.

Партнеры обеспокоены

Nvidia заявила, что инвестиции в OpenAI не изменят стратегический фокус и не повлияют на поставки другим заказчикам. В компании подчеркнули, что каждый клиент по-прежнему остаётся главным приоритетом.

Проблема в том, что значительная часть выручки Nvidia по-прежнему зависит от нескольких гигантов — Microsoft, Meta*, Amazon и Alphabet. Все они одновременно конкуренты OpenAI и партнёры Nvidia. Чтобы снизить зависимость, корпорации активно разрабатывают собственные чипы и компоненты.

Конкуренты подбираются

Спрос на GPU Nvidia остаётся рекордным: чипы стали самым дефицитным товаром в Силиконовой долине. Но если клиенты почувствуют себя «вторым сортом», они могут ускорить разработку собственных решений или обратиться к AMD, которая всё активнее пытается откусить долю на рынке ИИ-обработки.

Контекст

Сделка с OpenAI превращает Nvidia в ещё более значимого игрока глобальной AI-инфраструктуры. Но для самой компании это и проверка на лояльность: сможет ли она одновременно работать с OpenAI и не потерять доверие других технологических гигантов.

Если Nvidia справится, рынок увидит новую монополию в сфере ИИ-чипов. Если нет — ускорится диверсификация, и место на троне придётся делить.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ, ограничения касаются и её сервисов Facebook и Instagram.

Фото: Justin Sullivan / Staff / Getty Images