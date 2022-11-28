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Nvidia прекратит выпуск популярных моделей видеокарт

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Nvidia прекратит выпуск нескольких популярных моделей видеокарт. С производства снимут четыре устройства 10-ой и 20-ой серий, а их место на рынке Nvidia планирует занять картами относительно новой 30-ой серии.

Nvidia прекратит выпуск популярных моделей видеокарт

О планах корпорации Nvidia снять с производства несколько моделей видеокарт пишет издание Tech Going.

Компания собирается прекратить выпуск видеокарт RTX 1660, GTX 1660 Super, RTX 2060 и RTX 2060 Super. Все эти модели были впервые выпущены в 2019 году в январе, марте, июле и октябре соответственно. Устройства пользовались популярностью у геймеров, поскольку обеспечивали высокую производительность в играх.

Издание отмечает, что на освободившееся от снятых с производства видеокарт место на рынке Nvidia намерена поместить устройства относительно новой серии RTX30.

В 2022 году NVidia запустила продажи видеокарт флагманской серии RTX 4080 и RTX 4090. В России эти видеокарты раскупили в день старта продаж.

В ноябре Nvidia сообщила об остановке всех бизнес-операций в России.

Фото на обложке: DMegias / Shutterstock

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