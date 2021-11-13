NVidia создаст цифрового двойника Земли на суперкомпьютере для прогнозирования изменений климата

NVidia начала разработку суперкомпьютера для прогнозирования изменений климата на планете. Мощности Earth-2 позволят создать цифрового двойника Земли и предсказывать климатические изменения на десятилетия вперед.
Цифровую копию Земли будут создавать в Omniverse – масштабируемой платформе для разработки в режиме реального времени с несколькими графическими процессорами для 3D-моделирования. Проект суперкомпьютера, который будет создавать копию, получил название Earth-2. В него будут внедрены технологии искусственного интеллекта.
Система позволит прогнозировать изменения климата на планете на несколько десятилетий вперед, создав модели движения воды в океанах, морского льда, земной поверхности и грунтовых вод. Это, например, позволит предсказать засухи, а также наводнения и поднятие уровня мирового океана, из-за чего некоторые прибрежные города могут затонуть.
В NVidia пояснили, что Earth-2 является аналогом созданного ей же суперкомпьютера Cambridge-1. Это самый мощный в мире суперкомпьютер, используемый для проведения медицинских исследований. NVidia представила его летом 2021 года.
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Фото: NVidia
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