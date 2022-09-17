Цифровой двойник светофора и российские паркоматы: предприниматели – «умному городу»

Развитие городской инфраструктуры, повышение эффективности управления городскими ресурсами — ключевые направления стратегии бизнеса, предлагающего решения для «умных городов». Технологические компании активно вкладываются в создание безопасной, экологичной и комфортной среды за счет таких разработок, как «Цифровой двойник светофора» от Sitronics Group или эффективного отечественного паркомата от PROF-IT GROUP, пришедшего на замену пропавшим с рынка зарубежным аналогам.

«Цифровой светофор» был представлен на сессии «ИТС России: лучшие отечественные решения и технологии» и представляет собой комплекс из цифровых светофорных панелей, дорожного контроллера и системы «Цифровой двойник светофора».

Решение обеспечивает подключение обзорного видеонаблюдения, детекторов транспорта, метеостанции, а также дополнительных датчиков – температуры, влажности, потребления электроэнергии, качества воздуха и уровня CO2.

«Цифровой светофор» дает возможность удаленно настраивать транспортные потоки, исходя из собранной информации: интенсивность солнечных потоков, метеоусловия, дорожная ситуация и т.п.

За счет подключения к камерам видеонаблюдения система позволит создать динамическую транспортную модель и обеспечить безопасность дорожного движения.

При этом новые устройства позволят снизить эксплуатационные расходы на содержание светофорных объектов.

Другое полезное устройство для «умного города» — это отечественный паркомат от PROF-IT GROUP, современный импортонезависимый программно-аппаратный комплекс, оснащенный собственным ПО и платежными решениями.

Оплатить услуги в таком паркомате можно банковскими картами. При этом он совершенно автономен и может работать даже от солнечных батарей.

Новые паркоматы уже используются в парковочном пространстве Нижнего Новгорода. Сейчас реализуется проект для Санкт-Петербурга. И регионы присутствия компании будут только расширяться.

Фото на обложке: Hugh Han / Unsplash