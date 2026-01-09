Nvidia назначила директором по маркетингу экс-топа Google

Nvidia впервые назначила директора по маркетингу — эту должность заняла бывший топ-менеджер Google Элисон Вагонфельд. Она будет напрямую подчиняться генеральному директору компании Дженсену Хуангу, сообщает The Wall Street Journal. Подобное решение отражает рост роли маркетинга на фоне стремительного усиления конкуренции на рынке ИИ-инфраструктуры.

Первый CMO за 33 года существования Nvidia

Элисон Вагонфельд станет первым директором по маркетингу (CMO) в истории Nvidia. До этого момента функции маркетинга и коммуникаций в компании были распределены между несколькими руководителями и не были объединены в единую вертикаль управления.

Назначение Вагонфельд консолидирует эти направления: вся маркетинговая и коммуникационная команда Nvidia будет подчиняться ей. В компании рассматривают это как отражение растущей роли бренда на фоне масштабирования Nvidia и роста внимания к ИИ-рынку.

Опыт в Google поможет сфокусироваться на корпоративных клиентах

До перехода в Nvidia Вагонфельд почти десять лет работала в Google. В последние годы она отвечала за маркетинг облачного подразделения компании, ориентированного на корпоративных и государственных клиентов.

Детали её задач в Nvidia официально не раскрываются, однако назначение совпало с периодом, когда компания активно усиливает присутствие в B2B-сегменте и работает с крупнейшими заказчиками в сфере ИИ-инфраструктуры.

Ускорение продуктовой стратегии — на фоне роста конкуренции

В начале января Nvidia представила новую вычислительную архитектуру Rubin. По данным компании, ИИ-чипы Rubin в три раза производительнее предыдущего поколения Blackwell и обеспечивают ускорение инференса нейросетей в пять раз.

Масштабная интеграция Rubin начнётся во второй половине 2026 года — раньше первоначально запланированных сроков. Архитектуру планируют использовать Amazon Web Services, OpenAI и Anthropic, а ускоренный релиз совпал с ростом выручки дата-центров Nvidia на 66% за год.

В ИИ-гонке нужны не только инженерные новинки

На выставке CES в Лас-Вегасе Хуанг заявил, что Nvidia в этом году представила новые серверные ИИ-системы раньше обычного из-за беспрецедентного спроса со стороны рынка. По его словам, давление со стороны клиентов ускоряет темпы разработки по всей отрасли.

«Гонка за ИИ началась. Все пытаются выйти на следующий технологический рубеж», — заявил Дженсен Хуанг.

Однако назначение первого директора по маркетингу отражает переход Nvidia на новый этап развития. На фоне рекордных финансовых показателей, ускорения продуктовых релизов и растущего внимания к ИИ компания делает фокус не только на инженерном лидерстве, но и на формировании публичного имиджа бренда.