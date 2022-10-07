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Сеть OBI в России сменит название на HOBI или OBBI — «Ъ»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Российский бизнес созданной в Германии DIY-сети OBI проведет ребрендинг. Среди возможных названий торговых точек — HOBI и OBBI.

Сеть OBI в России сменит название на HOBI или OBBI — «Ъ»

Юрлицо OBI в России в конце сентября подало заявку на регистрацию товарного знака HOBI, а в начале октября — OBBI, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные базы Роспатента.

Сеть также зарегистрировала новый домен h-obi.ru.

В самой OBI газете сообщили, что рассматривают различные варианты дальнейшего развития бизнеса, при этом приоритет — наращивание продаж.

OBI работает на российском рынке с 2003 года. В марте 2022 года штаб-квартира компании объявила о приостановке работы магазинов в России из-за военной спецоперации на Украине и решила продать бизнес местному инвестору. В конце апреля торговые точки OBI возобновили работу в России.

В августе стало известно, что владельцем контрольного пакета российского бизнеса OBI стал бизнесмен Йозеф Лиокумович. 27 гипермаркетов в России обошлись ему в 600 рублей.

Фото на обложке: MDart10 / Shutterstock

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