Сеть OBI в России сменит название на HOBI или OBBI — «Ъ»

Российский бизнес созданной в Германии DIY-сети OBI проведет ребрендинг. Среди возможных названий торговых точек — HOBI и OBBI.
Юрлицо OBI в России в конце сентября подало заявку на регистрацию товарного знака HOBI, а в начале октября — OBBI, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные базы Роспатента.
Сеть также зарегистрировала новый домен h-obi.ru.
В самой OBI газете сообщили, что рассматривают различные варианты дальнейшего развития бизнеса, при этом приоритет — наращивание продаж.
OBI работает на российском рынке с 2003 года. В марте 2022 года штаб-квартира компании объявила о приостановке работы магазинов в России из-за военной спецоперации на Украине и решила продать бизнес местному инвестору. В конце апреля торговые точки OBI возобновили работу в России.
В августе стало известно, что владельцем контрольного пакета российского бизнеса OBI стал бизнесмен Йозеф Лиокумович. 27 гипермаркетов в России обошлись ему в 600 рублей.
Фото на обложке: MDart10 /
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