Обмен сообщениями невозможен: WhatsApp разъяснил последствия отказа от обновлений

WhatsApp введет ограничения для аккаунтов, которые не примут новую политику конфиденциальности — они не смогут читать и отправлять сообщения. Через время такая учетная запись будет удалена. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на электронное письмо WhatsApp одному из своих торговых партнеров.

Напомним, что WhatsApp намерен добавить в соглашение пункт о передаче данных пользователей мессенджера в Facebook. При этом из-за массового недовольства обновление политики было отложено с февраля на середину мая текущего года.

Если пользователи не примут новые условия, то «в течение короткого времени» они смогут принимать звонки и уведомления, но обмен сообщениями в приложении будет невозможен, говорится в письме компании. Также поясняется, что «короткое время» продлится несколько недель.

Подлинность письма в WhatsApp была подтверждена.

По информации на странице часто задаваемых вопросов мессенджера, аккаунты пользователей, не принявших обновления, будут считаться неактивными. Такие учетные записи будут удалены по истечении 120 дней бездействия.

Накануне стало известно, что в течение следующих недель в WhatsApp появится баннер с дополнительными данными о новой политике конфиленциальности мессенджера. В компании заявили, что пользователи смогут ознакомиться с информацией «в удобном для себя темпе».

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