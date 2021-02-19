WhatsApp возобновил попытки «уговорить» пользователей на обновления

Из-за массового недовольства по поводу добавления в соглашение пункта о передаче данных пользователей мессенджера в Facebook WhatsApp решил отложить обновления своей политики конфиденциальности до мая 2021 года.

С тех пор мессенджер лишился десятков миллионов пользователей, в то время как Telegram на этом фоне наоборот прирос аудиторией и даже разрешил экспорт чатов из других мессенджеров, в том числе из WhatsApp.

«Мы знаем, что некоторые из наших конкурентов необоснованно заявляют, что у них нет доступа к сообщениям их пользователей. Другие заявляют о превосходстве своих приложений на том основании, что они требуют от пользователей меньше информации, чем WhatsApp», — уточняют в блоге представители мессенджера и советуют выбирать приложения со сквозным шифрованием по умолчанию.

Представители WhatsApp в блоге напомнили, что столкнулись с «большим количеством дезинформации об этом обновлении» и поэтому решили возобновить попытки объяснить суть предстоящих изменений.

«В течение следующих недель в WhatsApp появится баннер с дополнительной информацией, ознакомиться с которой наши пользователи смогут в удобном для себя темпе», — говорится в сообщении. Напоминания о необходимости принять или отвергнуть новые правила появятся уже после выхода баннера.

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