Из WhatsApp в Telegram: историю переписки теперь можно перенести

Telegram разрешил своим пользователям функцию экспорта чатов из других мессенджеров, например, из WhatsApp, Line или KakaoTalk. Об этом сообщается в уведомлении об обновлении мессенджера в App Store.

После обновления приложения Telegram у пользователей также появятся такие новые функции, как удаление созданных ими групп для всех участников, секретных чатов из списка чатов и истории звонков. Можно будет регулировать громкость голосовых сообщений для отдельных участников, а еще жаловаться на каналы, выдающие себя за официальные группы известных людей или организаций.

Возможность переноса истории переписок в Telegram запускается на фоне предстоящего обновления политики конфиденциальности WhatsApp. Мессенджер с начала этого года уже лишился более 30 млн пользователей. В то же время в первую неделю января аудитория Telegram превысила 500 млн активных пользователей в месяц.

Еще 8 января WhatsApp добавил в пользовательское соглашение пункт, в соответствии с которым личные данные пользователей мессенджера будут передаваться в Facebook. Но из-за массового недовольства пользователей изменения отложены до мая 2021 года.

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