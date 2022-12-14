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Власти хотят ввести оборотный штраф в 3% за утечку персональных данных

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Оборотные штрафы для технологических компаний за утечку персональных данных может составить 3%, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

Власти хотят ввести оборотный штраф в 3% за утечку персональных данных

Инициатива введения оборотных штрафов прозвучала от Минцифры еще в апреле. Позднее, в июле, министерство заявило о подготовке соответствующей версии законопроекта, который предлагает учитывать объем и критичность утечек при установлении санкций в отношении компании. При этом с уплатой оборотного штрафа столкнутся те организации, которые допустили слив данных дважды. За первое нарушение предусмотрен фиксированный штраф.

«Очень серьезная проблема с утечкой персональных данных. Действительно, это сложная ситуация. Есть позиция, что давайте штрафовать. Минцифры подготовило законопроект о введении оборотных штрафов. Очень серьезные штрафы — до 3% от оборота предусмотрено, если компания не обеспечивает сохранность данных», — сказал Шадаев, его слова приводит ТАСС.

При этом министр указал, что смягчающим для компаний фактором может послужить сертификация и аттестация всей инфраструктуры в соответствии с требованиями безопасности. Также планируются послабления в случаях, если организация компенсировала для 2/3 клиентов ущерб от утечки.

Столь существенный штраф должен мотивировать компании вкладывать больше средств в свои системы безопасности, полагает Шадаев.

С начала месяца в открытый доступ попали персональные данные пользователей «Московской электронной школы» и клиентов «Вкусвилла». В первом случае в сеть утекли 17 млн строк.  

Фото на обложке: Jirsak / Shutterstock

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