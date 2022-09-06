Softline Venture Partners оценил активность российского венчурного рынка

Аналитики Softline Venture Partners оценили активность российского венчурного рынка. 39% его участников не заключали сделки с января 2021 года. Состояние рынка эксперты представили в виде карты, на которой отмечены те, кто нарастил активность, и те, кто ее снизил.
В качестве субъектов исследования Softline Venture Partners использовала частные и государственные венчурные фонды, PE фонды, инвестирующие в венчур и инвестиционные фирмы.
На карте представлены фонды и компании, которые основаны и работают в России, запущенные россиянами или выходцами из России, а также проводившие сделки со стартапами из России в период с января 201 года по августа 2022-ого.
Низкая активность означает, что последняя инвестиция была совершена до января 2021 года. Средняя – сделки были с января 2021 по март 2022, высокая – с марта 2022 по августа 2022.
Количество инвесторов, которые финансируют только российские компании, а именно государственных фондов, импакт-проектов и фондов с фокусом на поддержку российского инновационного предпринимательства, составило 11% от общего числа.
«В списке тех, кто вкладывает средства, как в российские так и зарубежные компании, появляются инвестиционные структуры корпораций, например, Lanit и Softline и фонды ранних стадий с фокусом на европейский рынок – Leta Capital, Begin Capital, Kama Flow и другие. Соответственно, их количество в два раза больше предыдущей категории – 23%», – отметили в Softline Venture Partners.
28% от общего анализируемого числа инвесторов вкладываются исключительно в зарубежные стартапы.
«Как правило, это фонды, созданные выходцами из России, и изначально функционирующие в западных странах. Некоторые из них имеют представительства в ряде стран, что дает преимущество портфельным компаниям в выходе на новые рынки», – уточнили авторы исследования.
Если объединить все регионы инвестиций, то количество активно инвестирующих фондов (как минимум одна сделка с марта 2022 года) составило 29% от общего числа. 39% из 207 субъектов исследования авторы отнесли к категории с низкой активностью, то есть последнее упоминание об их сделках датируется январем 2021 года.
Фото на обложке: Akira Kaelyn /
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