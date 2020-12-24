«Одноклассники» запустили сервис платных подписок на контент групп

«Одноклассники» совместно с сервисом монетизации авторских материалов Boosty.to запустили платные подписки на эксклюзивный контент в группах. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе соцсети.

Новый сервис позволяет проводить онлайн-курсы и марафоны, устраивать закрытые клубы для читателей, публиковать эксклюзивные материалы только для подписчиков, анонсировать закрытые акции и распродажи. Чтобы получать доступ к контенту, пользователям нужно вступить в закрытую группу, оформить ежемесячную подписку или внести одноразово вступительный взнос.

Фото: пресс-служба «Одноклассников»

Для активации платной подписки администратору группы нужно создать отдельную закрытую группу, включить платный доступ к ней в настройках, установить цену и привязать карту для вывода средств. Администратор может установить любую стоимость за подписку или вступление в группу, начиная от 1 рубля.

Вывод средств будет ежедневно осуществляться на банковскую карту, привязанную к группе. Комиссия сервиса на запуске составит 5%. Оплата за вывод средств будет взиматься отдельно, говорится в сообщении.

Недавно «Одноклассники» запустили контекстный таргетинг по поисковым фразам для малого бизнеса. Летом 2020 года в соцсети заработал «Кабинет бизнеса» как единая точка входа для управления контентом, продвижения и привлечения клиентов МСБ.

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