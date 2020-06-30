Владелец фудтех-стартапа Oh, Mallow выставил компанию на продажу
Владелец фудтех-стартапа Oh, Mallow Артем Феоктистов решил продать бизнес. Об этом он сообщил в Facebook.
Как отметил Феоктистов, он планирует сосредоточиться на семье и профессиональном развитии — владелец стартапа работает ведущим продакт-менеджером в одном из российских банков. Он добавил, что Oh, Mallow «растет не по годам» и требует все большего участия владельца для достижения поставленных целей.
Кроме того, Феоктистов изначально планировал выйти из проекта.
«Я изначально входил в этот проект как инвестор с целью нарастить выручку и продать долю с определенным мультипликатором. Процессы выстроены, первые контракты с сетями получены, выручка увеличена в три раза с начала года», — написал владелец Oh,Mallow.
Фото: Oh, Mallow
Oh, Mallow производит натуральные маршмеллоу, соленую карамель, ириски с ягодами, орехами, фруктами и травами. Феоктистов рассказал Rusbase, что цена бизнеса договорная, ориентир — 4,5 млн рублей.
Покупатель стартапа получит:
- оборудованный цех площадью 40 кв.м. Производственная мощность цеха — 3 тонны карамели и до 2 тонн маршмеллоу в месяц;
- команду во главе с шеф-кондитером;
- контракты с «Азбукой Вкуса» и «ВкусВиллом», а также партнерскую сеть из тридцати кофеен и крафтовых магазинов;
- готовый сайт для b2c-продаж: есть эквайринг, фискализация, CRM, интеграции с мессенджерами.
Фото на обложке: Oh, Mallow
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