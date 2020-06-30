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Владелец фудтех-стартапа Oh, Mallow выставил компанию на продажу

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Владелец фудтех-стартапа Oh, Mallow Артем Феоктистов решил продать бизнес. Об этом он сообщил в Facebook. 

Владелец фудтех-стартапа Oh, Mallow выставил компанию на продажу

Как отметил Феоктистов, он планирует сосредоточиться на семье и профессиональном развитии — владелец стартапа работает ведущим продакт-менеджером в одном из российских банков. Он добавил, что Oh, Mallow «растет не по годам» и требует все большего участия владельца для достижения поставленных целей.

Кроме того, Феоктистов изначально планировал выйти из проекта. 

«Я изначально входил в этот проект как инвестор с целью нарастить выручку и продать долю с определенным мультипликатором. Процессы выстроены, первые контракты с сетями получены, выручка увеличена в три раза с начала года», — написал владелец Oh,Mallow.

Oh, Mallow

Фото: Oh, Mallow

Oh, Mallow производит натуральные маршмеллоу, соленую карамель, ириски с ягодами, орехами, фруктами и травами. Феоктистов рассказал Rusbase, что цена бизнеса договорная, ориентир — 4,5 млн рублей. 

Покупатель стартапа получит:

  • оборудованный цех площадью 40 кв.м. Производственная мощность цеха — 3 тонны карамели и до 2 тонн маршмеллоу в месяц;
  • команду во главе с шеф-кондитером;
  • контракты с «Азбукой Вкуса» и «ВкусВиллом», а также партнерскую сеть из тридцати кофеен и крафтовых магазинов;
  • готовый сайт для b2c-продаж: есть эквайринг, фискализация, CRM, интеграции с мессенджерами. 
Артем Феоктистов стал инвестором Oh, Mallow в феврале прошлого года. Сначала стартап работал с оптовыми партнерами, но во время пандемии переориентировался на розничные и онлайн-продажи

Фото на обложке: Oh, Mallow

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