Владелец фудтех-стартапа Oh, Mallow выставил компанию на продажу

Владелец фудтех-стартапа Oh, Mallow Артем Феоктистов решил продать бизнес. Об этом он сообщил в Facebook.

Как отметил Феоктистов, он планирует сосредоточиться на семье и профессиональном развитии — владелец стартапа работает ведущим продакт-менеджером в одном из российских банков. Он добавил, что Oh, Mallow «растет не по годам» и требует все большего участия владельца для достижения поставленных целей.

Кроме того, Феоктистов изначально планировал выйти из проекта.

«Я изначально входил в этот проект как инвестор с целью нарастить выручку и продать долю с определенным мультипликатором. Процессы выстроены, первые контракты с сетями получены, выручка увеличена в три раза с начала года», — написал владелец Oh,Mallow.

Фото: Oh, Mallow

Oh, Mallow производит натуральные маршмеллоу, соленую карамель, ириски с ягодами, орехами, фруктами и травами. Феоктистов рассказал Rusbase, что цена бизнеса договорная, ориентир — 4,5 млн рублей.

Покупатель стартапа получит:

оборудованный цех площадью 40 кв.м. Производственная мощность цеха — 3 тонны карамели и до 2 тонн маршмеллоу в месяц;

команду во главе с шеф-кондитером;

контракты с «Азбукой Вкуса» и «ВкусВиллом», а также партнерскую сеть из тридцати кофеен и крафтовых магазинов;

готовый сайт для b2c-продаж: есть эквайринг, фискализация, CRM, интеграции с мессенджерами.

Артем Феоктистов стал инвестором Oh, Mallow в феврале прошлого года. Сначала стартап работал с оптовыми партнерами, но во время пандемии переориентировался на розничные и онлайн-продажи

Фото на обложке: Oh, Mallow