«Одноклассники» скроют фотографии 18+ от незнакомцев в личных переписках

Нейросеть «Одноклассников» будет находить и «блюрить» фотографии с рейтингом 18+, которые незнакомцы присылают пользователям в личных переписках. Человек сам решит, показывать ему такие снимки или нет.
О нововведениях сообщили в пресс-службе «Одноклассников».
Интимные снимки и фотоконтент с рейтингом 18+ будут «размазываться», если их присылает в личном чате незнакомый пользователю человек. Адресат будет об этом предупрежден и сам решит, стоит ли ему смотреть такие снимки. Находить потенциально неприемлемые фото будет нейросеть социальной сети.
Фото: пресс-служба «Одноклассников»
Пользователь, которому прислали нежелательный контент, может сразу заблокировать отправителя. Если будет замечено, что на него часто приходят жалобы на отправку фото 18+, «Одноклассники» заблокируют ему общение с незнакомыми пользователями. На переписки с друзьями это не повлияет.
В сентябре прошлого года «Одноклассники» запустили нейросеть, которая находит и пессимизировать в выдаче кликбейтный или манипулятивный контент, цель которого – надавить на жалость или вызвать другую эмоцию.
Масштабное обновление социальной сети «Одноклассники» представили в ноябре 2021 года. Оно подразумевает обновление ленты новостей, поддержку авторов уникального контента, возможность совершать покупки внутри соцсети.
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Фото на обложке: jkcDesign /
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