Доля Okko и ivi в России снижается на фоне роста Netflix и «Кинопоиска»

Выручка легальных видеосервисов на российском рынке по итогам года составила почти 39 млрд рублей. Это в 1,5 раза больше чем годом ранее, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование аналитического агентства TelecomDaily.

По объему выручки лидирует онлайн-кинотеатр ivi (рост на 44%, до 8,8 млрд рублей), но его доля в доходах всех видеосервисов рунета снизилась за год с 25% до 22,5%. На втором месте расположился Okko с 5,3 млрд рублями (плюс 45%), правда, его доля тоже сократилась с 15% до 13,6%.

Третье место по выручке занимает Youtube, увеличение произошло на 13% до 3,5 млрд рублей. Видеосервис также показал снижение доли на российской рынке с 13% до 9%. Netflix занял четвертое место и показал рост присутствия на рынке России с 4% до 8,4%. На пятом — Wink, его доля сократилась незначительно, с 8% до 7,3%.

«Кинопоиск», принадлежащий «Яндексу», вырос более, чем в два раза с 3% до 7,1% и занял шестое место. Онлайн-сервис также показал рост выручки в 3,5 раза, Netflix — в 3 раза.

В структуре общей выручки всех видеосервисов российского рынка платная модель распространения контента доминирует над рекламной и составляет 78% (70% годом ранее).

«Предположения, что все абоненты, подключенные в ходе стимулирующих акций во время карантина, уйдут и обернутся для игроков высоким оттоком, пока не оправдались. Тем не менее, лидерам все сложнее увеличивать базу подписчиков», — пояснил результаты исследования гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. По его мнению, в текущем году мы будем наблюдать конкурентную борьбу между «Кинопоиском» и Okko.

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