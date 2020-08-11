Фонд OKS Group вложил $500 тысяч в систему распознавания товаров Inspector Cloud
Фонд OKS Group, основанный Олегом Поляковым и Кириллом Матвеевым, вложил $500 тысяч в компанию Inspector Cloud. Это российский разработчик программного обеспечения для автоматизации работы мерчендайзеров и торговых представителей. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе стартапа.
Привлеченные инвестиции будут направлены на экспансию на рынки Латинской Америки и Европы.
Inspector Cloud был основан в 2016 году в Москве Павлом Бойко и Александром Береновым. Стартап разрабатывает технологии в области компьютерного зрения.
Софт компании помогает контролировать качество работы торговых представителей и мерчендайзеров. Нейронная сеть распознает товары на полках и их количество, дает анализ позиционирования бренда в точке и автоматически на основе полученных данных рассчитывает зарплату сотрудника, который отвечает за мерчендайзинг. Как заявляют в компании, система анализирует более 30 млн изображений ежемесячно.
В числе клиентов Inspector Cloud называет PepsiCo, Unilever, Nestle, Schwarzkopf, Henkel, дистрибьютора мороженого «Чистая линия».
По собственным данным, по итогам 2019 финансового года выручка Inspector Cloud составила 33,87 млн рублей. К концу первого полугодия 2020 этот показатель превысил 37 млн рублей.
В 2017 году Inspector Cloud привлек $150 тысяч, в числе инвесторов был венчурный фонд the Untitled ventures. В 2018 году компания получила еще $200 тысяч ангельских инвестиций на стадии seed. Тогда средства пошли на доработку продукта.
Фото: Rawpixel.com / Shutterstock
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